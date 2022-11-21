В элегантном пальто и водолазке: Елена Зеленская в траурном образе приняла участие в памятной церемонии

Первая леди Украины вместе с мужем почтила память погибших во время Революции Достоинства.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская по случаю Дня Достоинства и Свободы почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленские побывали на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве, где поставили лампадки к кресту и почтили память погибших минутой молчания.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Также прозвучало восемь ударов колокола в честь павших участников Революции Достоинства.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в траурном образе. На ней было элегантное двубортное пальто с бархатным воротником, под которым была водолазка. Лук Елена дополнила черными сапогами. Волосы она собрала в аккуратную прическу, сделала нежный макияж, а в ушах были лаконичные серьги-гвоздики.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Владимир Александрович был одет в образ в стиле милитари. На нем был наряд цвета хаки: футболка, флисовая кофта, штаны карго и куртка от украинского бренда М-Тac (Military Tactical).

Напомним, недавно первая леди сфотографировалась с четырехлапой звездой — псом Патроном.

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