В элегантном пальто и яркой шляпе: принцесса Беатрис таки приехала на Рождество в Сандрингем

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци в Сандрингеме / © Getty Images

Сестры Беатрис и Евгения Йоркские были среди родственников, которые присоединились к королю Чарльзу в Сандрингеме на Рождество.

37-летняя Беатрис выглядела великолепно в пальто с широким поясом и черных сапогах до колен, дополнив образ светлой сумочкой и праздничной бордовой шляпой. Рядом с ней шел ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци. В этом году сына Кристофера пара не взяла с собой, так же, как и дочерей Сиенну и Афину (последняя самая младшая и еще слишком маленькая для таких мероприятий).

Напомним, в прошлом году, когда принцесса Беатрис была беременна их дочерью Афиной, они планировали провести Рождество за границей с семьей Эдоардо. Однако ей посоветовали воздержаться от дальних поездок. Афина родилась на несколько недель раньше срока, 22 января. А недавно семьи покрестила девочку.

Ранее сообщалось, что принцесса Беатрис, так и не сумев выбрать между рождественскими приглашениями от своих родителей, Эндрю Маунтбаттен-Виндзора и Сары Фергюсон, и официальным предложением провести праздничный сезон с членами королевской семьи в Сандрингеме, предпочла обойти этот вопрос, отправившись в лыжную поездку за границу со своим мужем и детьми. Но, видимо, информация оказалась ложной.