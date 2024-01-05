В элегантном пальто и замшевых лубутенах: Брижит Макрон с мужем пришла на похороны

Первая леди Франции во всем черном появилась на траурной церемонии.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили похороны французского политика и бывшего президента Европейской комиссии Жака Делора, которого называют архитектором современного ЕС. Он скончался в возрасте 98 лет. Церемония прощания прошла во дворе гостиницы Инвалидов в Париже.

Первая леди появилась в образе total black. На ней было элегантное пальто с золотыми пуговицами, платье-футляр с галстуком-бантом и кожаные перчатки.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила замшевыми сапогами от Christian Louboutin на стойких каблуках и небольшой сумочкой с металлическим замком.

Свой аутфит Брижит дополнила любимым макияжем смоки-айс и объемным париком.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Макрон был одет в черное классическое пальто, белую рубашку, черный рельефный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в коротком белом платье продемонстрировала стройные ноги.

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