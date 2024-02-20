В элегантном пальто и замшевых сапогах: Джилл Байден вернулась в Белый дом

Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден в Делавере, когда они шли на борт Marine One, чтобы вернуться в Белый дом после уикенда в своем летнем доме в Рехобот-Биче.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Первая леди продемонстрировала красивый образ total black. На ней было элегантное пальто А-силуэта с золотыми пуговицами на рукавах, джемпер, брюки, перчатки и замшевые сапоги на устойчивых каблуках.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Без укладки Джилл не выходит из дома, поэтому легкие локоны прекрасно дополнили ее аутфит. На лице были очки-авиаторы, в ушах – лаконичные серьги, а на шее – цепочки с подвесками. В руке она несла вместительную сумку с бумагами.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, в День Валентина Джилл Байден продемонстрировала лук в красном пальто, замшевых сапогах и с цветком на руке.

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