В элегантном пальто и жемчугах: Елена Зеленская поздравила украинцев с Рождеством

6 января, верующие восточного обряда, отмечают Сочельник - канун праздника Рождества Христова. В этот день первая леди Елена Зеленская поздравила украинцев с этим светлым праздником.

На своей странице в Instagram Елена Зеленская опубликовала лаконичное пожелание и красивое фото возле елки. На снимке первая леди была запечатлена в пальто молочного цвета, с легкой укладкой и с жемчужным ожерельем на шее.

"Всех, для кого рождественские огни сияют сегодня – с праздником! Уюта и покоя в ваши дома! Мира в душе и вокруг! Добра и сил на то, чтобы его творить! Чувство любви и чуда – сегодня и всегда!", - пожелала первая леди.

Елена Зеленская / Instagram Елены Зеленской

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