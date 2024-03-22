В элегантном пальто Louis Vuitton и на каблуках: 70-летняя Брижит Макрон с мужем на похоронах

Брижит Макрон выбрала для своего выхода красивый образ от любимого бренда.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в национальной церемонии чествования покойного французского политика и адмирала Филиппа де Голля, сына Шарля де Голля, в Париже.

Там первая леди появилась в стильном образе total black от Модного дома Louis Vuitton.

На ней было элегантное пальто без воротника, со скрытыми пуговицами и коричневыми вставками-ремнями с фирменной монограммой французского бренда и металлической фурнитурой на талии.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Аутфит она дополнила прямыми брюками и ботильонами на каблуках и с красной подошвой. В руке Брижит держала небольшую черную стеганную сумочку.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Макрон сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах и завершила лук драгоценными украшениями.

Эммануэль Макрон и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

Эммануэль был одет в черный костюм-тройку, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в двубортном жакете и с бабочкой на шее предстала на встрече в Елисейском дворце.

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