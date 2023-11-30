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В элегантном пальто с золотыми пуговицами: Брижит Макрон с мужем побывали на похоронах

В элегантном пальто с золотыми пуговицами: Брижит Макрон с мужем побывали на похоронах

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
480
Время на прочтение
1 мин
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В элегантном пальто с золотыми пуговицами: Брижит Макрон с мужем побывали на похоронах

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди Франции в образе total black сходила с мужем на траурную церемонию.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили похороны бывшего мэра Лиона Жерара Колломба. Прощальная церемония прошла в соборе Сен-Жан в Лионе, центральная Франция.

Там первая леди предстала во всем черном. На ней было элегантное пальто с золотыми пуговицами, водолазка, прямые брюки и кожаные ботильоны на стойких каблуках.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Associated Press
Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Свой образ Брижит дополнила кожаными перчатками и черной сумкой. Она сделала любимую укладку и макияж смоки-айс.

Брижит и Эммануэль Макроны / © Associated Press
Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в черное классическое пальто, белую рубашку, черный галстук, черные брюки и туфли.

Напомним, Брижит Макрон сходила в музей в белом пальто и белом платье-футляре до колен, которое подчеркнуло ее стройные ноги.

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Дата публикации
Просмотры
480
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