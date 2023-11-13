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В элегантном пальто, шляпе и жемчуге: Тереза Мэй в образе total black посетила памятную службу

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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В элегантном пальто, шляпе и жемчуге: Тереза Мэй в образе total black посетила памятную службу

Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Бывший премьер-министр Великобритании в элегантном аутфите побывала на службе у Кенотафа в Лондоне.

Тереза Мэй приняла часть в службе у Кенотафа на Уайтхолл, во время которой почтили память погибших и пострадавших во время войны в Воскресенье памяти.

Там экс-премьер появилась во всем черном. На ней было платье до колен, элегантное пальто, которое застегивалось на талии, и замшевые туфли на шпильках.

Тереза Мэй / © Associated Press
Тереза Мэй / Фото: Associated Press

Аутфит Тереза дополнила элегантной шляпой с цветочной композицией, перчатками, жемчужными серьгами и ожерельем из жемчуга. Она сделала макияж с темно-розовой помадой и завершила лук брошью в виде красного мака.

Тереза Мэй / © Associated Press
Тереза Мэй / Фото: Associated Press

На мероприятии также присутствовали бывшие премьер-министры Великобритании Элизабет Трасс и Борис Джонсон.

Напомним, в памятном мероприятии также приняла участие принцесса Уэльская, которая появилась там в пальто в стиле милитари и серьгах королевы Елизаветы II.

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Дата публикации
Просмотры
308
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