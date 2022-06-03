В элегантном платье и белых босоножках: финалистка "Холостяка-10" на мероприятии в Монако

В элегантном платье и белых босоножках: финалистка "Холостяка-10" на мероприятии в Монако

Дана Оханская в вечернем аутфите побывала на мероприятии.

Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" – Дана Оханская – посетила мероприятие в Монако. Оттуда она опубликовала снимки в Instagram.

Для события девушка выбрала элегантный образ. На ней было черное платье макси с американским проймой и рюшами.

Данная Оханская / Фото: Instagram Даны Оханской

Наряд Оханская дополнили белыми босоножками и черной сумкой.

Данная Оханская / Фото: Instagram Даны Оханской

Волосы она собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж.

Напомним, Оханская посетила вечеринку amfAR, состоявшуюся в рамках Каннского кинофестиваля. На ней девушка пообщалась с Леонардо Ди Каприо и сделала селфи с Робертом Де Ниро.

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