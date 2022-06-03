В элегантном платье и белых босоножках: финалистка "Холостяка-10" на мероприятии в Монако

Дана Оханская в вечернем аутфите побывала на мероприятии.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" – Дана Оханская – посетила мероприятие в Монако. Оттуда она опубликовала снимки в Instagram.
Для события девушка выбрала элегантный образ. На ней было черное платье макси с американским проймой и рюшами.
Наряд Оханская дополнили белыми босоножками и черной сумкой.
Волосы она собрала в высокий пучок и сделала вечерний макияж.
Напомним, Оханская посетила вечеринку amfAR, состоявшуюся в рамках Каннского кинофестиваля. На ней девушка пообщалась с Леонардо Ди Каприо и сделала селфи с Робертом Де Ниро.
Читайте также: