В элегантном платье и белых туфлях: как королева Елизавета II ездила в Индию

Это фото было сделано 17 ноября 1983 года, когда британская королева Елизавета II приехала в Индию. В первый день своего визита она встретилась с премьер-министром Индии госпожой Индирой Ганди в Раштрапати Бхаван, президентском дворце в Дели.

57-летняя королева Елизавета II была в плиссированном платье, белых высоких перчатках, белых туфлях, с белой сумкой, которую держала в руках. У нее в ушах были любимые жемчужные серьги, на шее колье из трех нитей, на груди пришпилена брошь с камнем и жемчужной подвеской, волосы уложены в прическу, а макияж не видно так как фото черно-белое.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, почему королева Елизавета II пожелала видеть Камиллу "новой" королевой и как на это мог повлиять ее сын Чарльз.

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