В элегантном платье и кружевных туфлях: красивая королева Мэри посетила светский прием

Королева Мэри / © Getty Images

Ее Величество королева приняла участие в ежегодном приеме DTU в Конгенс-Лингбю 24 апреля 2026 года.

Ежегодная вечеринка DTU — одна из крупнейших в своем роде в датском университетском мире, объединяющая студентов, сотрудников и внешних партнеров из университетов, компаний, отраслей промышленности и государственных органов.

Перед аудиторией, насчитывающей почти 1400 человек, были отмечены достижения в области исследований и науки за прошедший год путем вручения почетных докторских степеней, золотых медалей и премий за инновации, а также других наград. Одновременно были отмечены особенно вдохновляющие педагогические работы, награждения которых проводили студенты, а также состоялось чествование студенческого стартапа этого года.

Королева Мэри надела в этот вечер темно-синее платье миди из крепа от Janelewis Atelier, обула туфли-лодочки из кружева от Dolce & Gabbana с пряжкой из камней, в руках держала клатч кобальтово-синего цвета от Boss, которые уже носила ранее.

Образ Ее Величества дополняло колье от Georg Jensen c голубым топазом и такое же серьги-висюльки от этого бренда, а на запястье был золотой браслет от Rebekka Notkin. Королева Мэри сделала вечерний макияж и красивую прическу и буквально сияла.

Это уже второй рабочий выход супруги короля Фредерика X после смерти ее отца ранее в этом месяце.