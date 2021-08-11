В элегантном платье и лакированной куртке: Юлия Мендель показала новые снимки из стильного фотосета

Бывший пресс-секретарь президента Украины выложил в соцсети новые кадры из интересной фотосессии.

Экс-пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского — Юлия Мендель, порадовала своих фолловеров в Instagram новыми снимками из недавней стильной фотосессии от divergent_agency.

На фото Юлия появилась в черном элегантном платье длины миди, поверх которого надела стильную лакированную куртку. Образ она дополнила черными туфлями. Шею Мендель украсила кулоном и крестиком на тонкой изящной цепочке.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

На другом снимке акцент сделан на чертах лица и загадочном взгляде экс-пресс-секретаря.

Юлия Мендель / Instagram Юлии Мендель

В посте Мендель поделилась соображениями о том, какой должна быть украинская женщина:

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"Украинская женщина — отличница. Украинская женщина всем что-то должна. Она должна быть лучшей во всем, должна быть стройной, но не слишком худой, с формами, но не полной. Поэтому украинская женщина не ест после шести и после тридцати.

С идеальными бровями, потому что так написано в фольклоре, всегда при макияже, как удивительная миссис Мейзел, всегда с прической, а как же без этого, всегда при параде и с иголочки.

Когда-то я дружила с девочкой в Херсоне. В 10 лет она надевала лучшие вещи и красила губы, чтобы вынести мусор, так как "принц может ждать где угодно".

А еще украинская женщина должна хорошо готовить, особенно борщи, ибо без этого украинская женщина не будет украинской и не будет женщиной. И быть идеальной мамой с красивыми детьми. Обязательно до 30, потому что потом уже ... ну знаете ли, не то. Не родила вовремя — старородящая. Родила рано — проститутка.

И мужчина должен быть красивым и ухоженным мужчиной, который ее слушает, любит, на руках носит. Никогда не ругается на него, ничего не требует и не будет. Хранительница очага такое заслужила.

А еще она должна быть профи и хорошо зарабатывать. И отовсюду получать только комплименты, никогда не делать ошибок".

К слову, другие снимки из фотосессии Юлии можно увидеть здесь.

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