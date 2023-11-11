В элегантном платье и на шпильках: 70-летняя Брижит Макрон на государственном ужине в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон накануне Парижского форума мира устроили государственный ужин в Елисейском дворце.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Форум мира – это ежегодное событие, в котором принимают участие правительства, неправительственные организации и лидеры стран, стремящихся к диалогу вокруг глобальных проблем, таких как изменение климата, склонность детей к насилию в Интернете и угрозы правам человека.

Президентские супруги встречали всех гостей и фотографировались с ними.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Для такого мероприятия первая леди выбрала элегантное темно-синее платье миди с воротником-стойкой, драпировкой в зоне декольте и с рукавами "баранья нога".

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Наряд Брижит скомбинировала с темно-синими замшевыми туфлями на шпильках. Она собрала волосы в элегантную прическу и сделала любимый макияж смоки-айса. В ушах у нее были роскошные серьги с камнями, а на руках – кольцо и браслет из этого самого комплекта.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль Макрон выбрал черный классический костюм, белый рубашку, черный галстук и черные туфли.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижиит Макрон на встречу с Зеленской надела черный полосатый костюм, состоявший из пальто и короткого платья.

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