В элегантном платье и с гламурными аксессуарами: королева Рания на приеме в Букингемском дворце

18 сентября в Букингемском дворце состоялся прием, устроенный королем Чарльзом III для глав государств и официальных зарубежных гостей, где они прощались с королевой Елизаветой II.

Среди гостей, посетивших это траурное мероприятие, была королева Рания и ее супруг король Абдалла II. Королева выбрала черное длинное платье с шелковыми лацканами от бренда Alessandra Rich. Наряд украшали небольшие оборки и три крупные пуговицы на бедрах.

Королева Рания и ее супруг король Абдалла II / Фото: Associated Press

Акцентами в образе королевы стали гламурные аксессуары - сатиновые туфли и клатч от бренда Manolo Blahnik.

Отметим, в тот же день, но немного ранее Рания дала интервью корреспонденту ITV News Эмме Мерфи, в котором сказала несколько теплых слов о покойном монархе Великобритании.

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