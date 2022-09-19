В элегантном платье и с гламурными аксессуарами: королева Рания на приеме в Букингемском дворце

18 сентября в Букингемском дворце состоялся прием, устроенный королем Чарльзом III для глав государств и официальных зарубежных гостей, где они прощались с королевой Елизаветой II.
Среди гостей, посетивших это траурное мероприятие, была королева Рания и ее супруг король Абдалла II. Королева выбрала черное длинное платье с шелковыми лацканами от бренда Alessandra Rich. Наряд украшали небольшие оборки и три крупные пуговицы на бедрах.
Акцентами в образе королевы стали гламурные аксессуары - сатиновые туфли и клатч от бренда Manolo Blahnik.
Отметим, в тот же день, но немного ранее Рания дала интервью корреспонденту ITV News Эмме Мерфи, в котором сказала несколько теплых слов о покойном монархе Великобритании.
Читайте также:
- В плиссированном платье и на шпильках: королева Рания в роскошном образе приехала в Париж
- Кейт и Меган пасут задних: лицо принцессы Дианы назвали самым красивым в мире
- В наряде от неизвестно дизайнера: каким был коронационный образ королевы Иордании Рании