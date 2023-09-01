В элегантном платье и с жемчугом на шее: Уоллис Симпсон с мужем "королем" посещали Венецианский кинофестиваль

Герцог и герцогиня Виндзорские жили счастливо, хотя детей не имели и вели очень светскую жизнь, а значит часто попадали под прицелы фотографов.

На этом фото, которое было сделано в этот день, 1 сентября, отрекшийся от трона король Эдуард VIII и его жена Уоллис Симпсон, получившая впоследствии титул герцогини Виндзорской, были запечатлены во время прогулки по набережной Лидо в Венеции, Италия, 1 сентября 1956 года.

В Венеции как раз в это время проходил международный Венецианский кинофестиваль. И, герцог и герцогиня Виндзорские его охотно посещали. На Уоллис в тот день было лаконичное платье без рукавов, прямого силуэта и с маленькими пуговицами на декольте. Талия была подчеркнута широким белым поясом. Уоллис сделала красивую прическу, надела жемчужное колье и серьги с бриллиантами, а на груди у нее была пришпилена брошь. Герцогиня была в белых перчатках и обута в белые туфли на каблуках, а на сумке у нее был завязан платок. Также герцогиня надела крупные солнцезащитные очки.

Герцог и герцогиня Виндзорские / Фото: Associated Press

Ее муж Эдуард был в светлых брюках и футболке-поло, он также надел очки, а в руках у него была сигарета.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Уоллис бросила мужа на смертном одре и избегала встречи с Эдуардом VIII в последние дни его жизни.

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