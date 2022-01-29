В элегантном платье и туфлях-лодочках: королева Максима сходила на рабочую встречу

У королевы Нидерландов Максимы на этой неделе тоже был светский выход.

Ее Величество посетила Vereniging Eigen Huis – Ассоциацию домовладельцев в Амерсфорте. Королева Максима поговорила с людьми из разных слоев общества о проблемах на рынке жилья и трудном поиске первого или следующего собственного дома.

Ее Величество проявила большой интерес к историям людей, которые, несмотря на свою большую настойчивость, "застряли" на рынке жилья. Они сочли ценным то, что могли поделиться своим опытом и проблемами с королевской особой.

Королева Максима / Getty Images

На встречу 50-летняя Максима приехала в платье миди изысканного бордового оттенка, в руке несла пальто цвета марсала, к которому были подобраны туфли-лодочки на каблуках. Максима была в защитной маске, волосы ее были собраны в пучок, а на лице было видно лишь макияж глаз. Редко когда королева Максима надевает маску на улице, в отличие от ее испанской коллеги Летиции, но в связи с распространением "Омикрона", вероятно, начала это делать.

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