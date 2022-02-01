В элегантном платье: королева Летиция с мужем королем Филиппом посетила выставку в Вене

Король и королева Испании находится с официальным визитом в Австрии.

Король Филипп VI и королева Летиция вчера приземлились в Вене. Сначала королевская чета вместе с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и его супругой Дорис Шмидауэр присутствовали на церемонии возложения венков.

Королева Летиция и король Филипп VI с президентской четой Австрии / Getty Images

После чего все четверо отправились на открытие выставки "Дали-Фрейд" в Музей Бельведер, в Вене. На выставке королева Летиция сняла свое черное пальто и можно было оценить ее наряд. На королеве было черно-белое платье с принтом, с черным широким поясом, подчеркивающим талию, также она была обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках, а в руке держала маленькую сумку. Серьги, макияж и прическа королевы были все теми же.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

Король Филипп VI был в синем классическом костюме, как и президент Австрии, а первая леди была облачена в черный брючный костюм и белую рубашку.

Отметим, это первый официальный визит испанской королевской пары в этом году.

Королева Летиция и король Филипп VI / Getty Images

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