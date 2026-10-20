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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В элегантном платье лесного-зеленого цвета: принцесса Кейт показала султану Омана экспозицию во дворце

После приветствия султана Омана в Виндзоре, принцесса Уэльская сопровождала высокопоставленного гостя осмотреть экспозицию предметов из Королевской коллекции в Зеленой гостиной Виндзорского замка.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Султан Омана Хайсам бен Тарик находится в Великобритании с трехдневным государственным визитом.

Принцесса Уэльская Кейт с султаном Омана / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт с султаном Омана / © Getty Images

Во время визита на выставку принцесса Уэльская продемонстрировала наряд, который носила под пальто от Сары Бертон для Alexander McQueen. На ней было обтягивающее темно-зеленое платье с поясом, подчеркивающим талию. Ее образ дополняла сумка Chanel, брошь с изумрудами и бриллиантами и серьги-висюльки от Cassandra Goad. Макияж принцесса Уэльская сделала в своих любимых оттенках, а ее волосы спадали на плечи легкими волнами.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

На осмотре экспозиции к членам королевской семьи присоединилась герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж — принц Эдвард.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Также произвела впечатление на церемонии приветствия — королева Камилла. Супруга короля Чарльза надела красное платье и пальто в тон от любимого дизайнера Фионы Клэр.

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