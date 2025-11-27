В элегантном платье-миди и с новой сумкой: принцесса Кейт приехала на встречу в Лондон

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Ее королевское Высочество прибыла в благотворительную организацию Anna Freud, занимающуюся вопросами психического здоровья детей, в Центре Анны Фрейд в британской столице.

Принцесса Уэльская, являющаяся покровительницей этой организации с 2016 года, уже неоднократно посещала этот центр ранее. Это ведущая организация Великобритании, занимающаяся научно обоснованными исследованиями и обучением в области психического здоровья детей, молодежи и семей. Цель благотворительной организации — создать мир, в котором молодые люди смогут полностью раскрыть свой потенциал, а они и их семьи получат всю необходимую поддержку для развития своего эмоционального и психического здоровья.

В ходе визита Кэтрин встретится с генеральным директором благотворительной организации профессором Имоном МакКрори и обсудит, как Анна Фрейд преобразует систему охраны психического здоровья младенцев, детей и молодежи с помощью науки, сотрудничества и клинических инноваций.

Сегодня принцесса Кейт выглядела очень элегантно, одета в платье миди в принт «собачий зуб» с воротником и поясом на талии, а также длинными рукавами. К наряду она подобрала туфли-лодочки серого цвета из кожи и маленькую замшевую коричневую сумку. Светлые длинные волосы принцессы распустила, накрутила легкими локонами и собрала на один бок. У нее на лице был нейтральный макияж, а из украшений — традиционные кольца на пальце.

