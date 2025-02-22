В элегантном платье от Elie Saab: княгиня Монако Шарлин посетили гала-ужин в Куршевеле

47-летняя княгиня Монако вместе с мужем, 66-летним князем Альбером II, посетила гала-ужин, организованный ее благотворительным фондом.
На третьем ежегодном мероприятие, которое проходило на курорте в Куршевель, княгиня Шарлин пришла в облегающем черном вечернем платье от известного бренда Elie Saab, которое было декорировано складками на животе.
Образ княгини дополняли черный клатч, туфли-лодочки и красная губная помада. Волосы Шарлин уложила в элегантную волну.
Поддержать княгиню на мероприятие прибыло более 200 высокопоставленных гостей.
Все собранные средства на этом гала-вечере будут переданы Фонду княгини Монако и спортивному клубу Куршевеля для поддержки их действий в пользу защиты детей и развития спорта среди молодежи.
Столь активно занимается поддержкой спорта княгиня потому что он занимает важное место в ее жизни, поскольку она профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР. А в 2000 году она познакомилась с князем Альбером во время соревнований по плаванию в Монако.
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