В элегантном платье от Elie Saab: княгиня Монако Шарлин посетили гала-ужин в Куршевеле

На третьем ежегодном мероприятие, которое проходило на курорте в Куршевель, княгиня Шарлин пришла в облегающем черном вечернем платье от известного бренда Elie Saab, которое было декорировано складками на животе.

Образ княгини дополняли черный клатч, туфли-лодочки и красная губная помада. Волосы Шарлин уложила в элегантную волну.

Княгиня Шарлин / фото: Palais Princier de Monaco

Княгиня Шарлин / фото: Palais Princier de Monaco

Поддержать княгиню на мероприятие прибыло более 200 высокопоставленных гостей.

Княгиня Шарлин / фото: Palais Princier de Monaco

Все собранные средства на этом гала-вечере будут переданы Фонду княгини Монако и спортивному клубу Куршевеля для поддержки их действий в пользу защиты детей и развития спорта среди молодежи.

Столь активно занимается поддержкой спорта княгиня потому что он занимает важное место в ее жизни, поскольку она профессиональная пловчиха, выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР. А в 2000 году она познакомилась с князем Альбером во время соревнований по плаванию в Монако.

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