В элегантном платье с аппликацией из бисера: 51-летняя первая леди Южной Кореи поразила молодостью

Первая леди является настоящим воплощением азиатских стандартов красоты. Она всегда напоминает милую и хрупкую фарфоровую куклу.

Король Великобритании Чарльз III и его супруга королева Камилла устроили в Букингемском дворце государственный банкет в честь президента Южной Кореи Юн Сук Йоля и его супруги Ким Кеон Хи. На государственный банкет первая леди надела длинное черное платье из плотной ткани.

Ким Кеон Хи и королева Камилла / Фото: Associated Press

Наряд имел длинные рукава и был выполнен в фасоне А-силуета. На рукавах и юбке платья Ким Кеон Хи была аппликация из сверкающего бисера в виде полос.

Образ первая леди дополнила лаконичной прической, своим любимым фарфоровым макияжем и гламурным небольшим клатчем со стразами.

Юн Сук Йол, Ким Кеон Хи, король Чарльз III, королева Камилла / Фото: Associated Press

Государственный банкет также посетили принц и принцесса Уэльские, герцогиня Эдинбургская, принцесса Анна, герцог и герцогиня Глостерские. А вот хозяйка вечера - королева Камилла - надела на мероприятие бархатное платье красного цвета от Fiona Clare, чем очень удивила, поскольку ранее в этом оттенке появлялась редко. Образ Ее Величество дополнила рубиновой тиарой свекрови королевы Елизаветы II.

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