В элегантном платье с камнями и в слингбэках: новый красивый образ Джилл Байден

Джилл Байден выступила во время медиапревью, состоявшегося в столовой Белого дома в Вашингтоне перед государственным ужином с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди предстала в элегантном черном платье миди с короткими рукавами, сверху украшенном камнями. Наряд прекрасно облегал стройную фигуру первой леди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила черными слингбэками Dior с логотипом J'Adior на лентах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Байден сделала красивую укладку с легкими локонами и макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, на шее – золотые цепочки с подвесками, а на руках – браслеты и кольца.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, недавно папарацци подловили супругов Байден во время прогулки по пляжу.

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