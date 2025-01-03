В элегантном платье с разрезом и на шпильках: красивая Мелания Трамп на новогодней вечеринке

Избранный президент США Дональд Трамп поговорил с журналистами перед новогодней вечеринкой в Мар-а-Лаго Палм-Бич, штат Флорида. Его сопровождала жена Мелания, которая продемонстрировала фотографам красивый образ.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

На ней было элегантное черное асимметричное платье макси по фигуре с драпировкой, одной бретелькой с золотистой фурнитурой и высоким разрезом. Аутфит Мелания дополнила черными лакированными остроносыми туфлями на шпильках.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Она сделала аккуратную укладку с мягкими локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. На пальцах у Мелании были кольца.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Дональд Трамп был одет в смокинг, белую манушку и черную бабочку.

Напомним, Мелания Трамп в сером костюме и на высоких шпильках побывала на фондовой бирже.

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