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В элегантном платье цвета индиго с кейпом и роскошными пуговицами: Брижит Макрон на государственном банкете в Лондоне
Первая леди Франции с мужем-президентом находится с официальным визитом в Великобритании.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили государственный банкет в Виндзорском замке, который король Чарльз и королева Камилла устроили по случаю их официального визита в Великобританию.
Первая леди Франции выбрала для такого события элегантное платье макси цвета индиго с кейпом, украшенным на плечах роскошными пуговицами с камнями. Наряд она скомбинировала с остроносыми туфлями цвета металлик и серебряным клатчем с перфорацией.
Брижит сделала элегантную прическу и любимый макияж смоки-айс. В ушах у нее были красивые серьги с бриллиантами, а на руках – бриллиантовые браслеты и кольца.
Эммануэль был одет в черный классический смокинг, к которому были прикреплены ордена, белая рубашка, красная лента и черные лакированные туфли.
Напомним, Брижит Макрон в первый день визита в Великобританию появилась в белом платье с рукавами три четверти, декоративными пуговицами и акцентными бежевыми кожаными деталями на поясе.