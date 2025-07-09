В элегантном платье цвета индиго с кейпом и роскошными пуговицами: Брижит Макрон на государственном банкете в Лондоне

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Реклама

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили государственный банкет в Виндзорском замке, который король Чарльз и королева Камилла устроили по случаю их официального визита в Великобританию.

Королева Камилла, король Чарльз, Эммануэль и Брежит Макрон / © Getty Images

Первая леди Франции выбрала для такого события элегантное платье макси цвета индиго с кейпом, украшенным на плечах роскошными пуговицами с камнями. Наряд она скомбинировала с остроносыми туфлями цвета металлик и серебряным клатчем с перфорацией.

Эммануэль и Брежит Макрон / © Getty Images

Брижит сделала элегантную прическу и любимый макияж смоки-айс. В ушах у нее были красивые серьги с бриллиантами, а на руках – бриллиантовые браслеты и кольца.

Реклама

Эммануэль был одет в черный классический смокинг, к которому были прикреплены ордена, белая рубашка, красная лента и черные лакированные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в первый день визита в Великобританию появилась в белом платье с рукавами три четверти, декоративными пуговицами и акцентными бежевыми кожаными деталями на поясе.