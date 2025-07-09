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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В элегантном платье цвета индиго с кейпом и роскошными пуговицами: Брижит Макрон на государственном банкете в Лондоне

Первая леди Франции с мужем-президентом находится с официальным визитом в Великобритании.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эммануэль и Брижит Макрон

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили государственный банкет в Виндзорском замке, который король Чарльз и королева Камилла устроили по случаю их официального визита в Великобританию.

Королева Камилла, король Чарльз, Эммануэль и Брежит Макрон / © Getty Images

Королева Камилла, король Чарльз, Эммануэль и Брежит Макрон / © Getty Images

Первая леди Франции выбрала для такого события элегантное платье макси цвета индиго с кейпом, украшенным на плечах роскошными пуговицами с камнями. Наряд она скомбинировала с остроносыми туфлями цвета металлик и серебряным клатчем с перфорацией.

Эммануэль и Брежит Макрон / © Getty Images

Эммануэль и Брежит Макрон / © Getty Images

Брижит сделала элегантную прическу и любимый макияж смоки-айс. В ушах у нее были красивые серьги с бриллиантами, а на руках – бриллиантовые браслеты и кольца.

Эммануэль был одет в черный классический смокинг, к которому были прикреплены ордена, белая рубашка, красная лента и черные лакированные туфли.

Напомним, Брижит Макрон в первый день визита в Великобританию появилась в белом платье с рукавами три четверти, декоративными пуговицами и акцентными бежевыми кожаными деталями на поясе.

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