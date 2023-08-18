В элегантном полосатом луке: принцесса Кико на мероприятии в Токио

Супруга наследного принца Японии Акисино (Фумихито) - принцесса Кико – побеседовала с участниками собрания Японского общества содействия развитию науки в Токио.

Принцесса Кико / Фото: Getty Images

На мероприятие 56-летняя принцесса приехала в белом жакете в черную полоску, под которым было то ли платье, то ли топ в сочетании с юбкой. Свой элегантный образ принцесса дополнила жемчужными серьгами и колье из одной жемчужной нити на шее. Ее черные жгучие волосы были распущены и аккуратно уложены в прическу. А в макияже Кико немного подчеркнула блеском губы.

Мать троих детей выглядел восхитительно. Она часто демонстрирует во время своих публичных выходов элегантные наряды и любит носить жемчужные украшения.

Принцесса Кико / Фото: Getty Images

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