В элегантном полупальто и лоферах: Елена Зеленская посетила заповедник "София Киевская"

Елена Зеленская в Киеве встретилась с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле. Вместе они посетили Национальный заповедник "София Киевская". Во встрече также приняли участие министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Мы надеемся на поддержку со стороны ЮНЕСКО в возвращении культурных ценностей, которые нападающий и дальше похищает и незаконно вывозит с оккупированных им территорий Украины, грубо нарушая Устав и конвенцию ЮНЕСКО.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У культуры нет границ. Потери одной страны обедняют весь мир. Зато сохранившееся обогащает и добавляет разнообразие", — сказала первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также отметила важность помощи ЮНЕСКО в восстановлении системы образования Украины.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Готовы и дальше активно работать вместе с ЮНЕСКО в рамках крупного проекта по социально-психологической помощи украинским детям и учителям, пострадавшим в результате войны РФ против Украины", — добавила Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди появилась в образе total black. На ней было элегантное полупальто с золотистыми пуговицами, водолазка и прямые укороченные брюки. Обута она была в черные лоферы.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши золотистыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская приняла участие в международной конференции "United for Justice: Bucha — The Hague". Там она появилась в черном брючном костюме и клетчатой рубашке.

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