В элегантном сером платье: королева Матильда посетила встречу

Королева Матильда сегодня посетила новое рабочее мероприятие.

Ее Величество приехала в некоммерческую организацию "Les Trois Portes" в Намюре по случаю 50-летия их приюта. Эта организация предоставляет временное жилье людям, оказавшимся в уязвимом социальном положении, например, из-за домашнего насилия или бездомности.

Королева встретилась с женщинами, которые рассказали ей о своем жизненном опыте.

Королева Матильда / Getty Images

На мероприятие Матильда приехала в лаконичном сером платье, на лице у нее была защитная маска, волосы были красиво уложены, а на лице был заметен легкий макияж. Также в ушах у Матильды были массивные серьги.

Королева Матильда / Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Матильда посещала студию PARTS в Брюсселе и оказалась в маленькой конфузной ситуации.

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