В элегантном синем пальто и туфлях на каблуках: леди Луиза Виндзор на королевской прогулке в Сандрингеме

Внучка королевы Елизаветы II присутствовала на церковной службе на Рождество вместе со своими родителями – герцогом и герцогиней Эдинбургскими и младшим братом Джеймсом.

20-летняя леди Луиза Виндзор выглядела непринужденно и элегантно в темно-синем ансамбле, направляясь в церковь Святой Марии Магдалины в поместье Норфолк. На ней было длинное двубортное пальто, шляпа федора, бежево-серый шарф на шее и светлые остроносые замшевые туфли-лодочки на каблуках и с застежкой вокруг щиколотки. У девушки были распущены кудрявые волосы, а в ушах были золотые серьги с маленькими жемчужными камнями.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Леди Луиза была запечатлена фотографами вместе с ее мамой герцогиней Эдинбургской Софи.

Леди Луиза Виндзор со своей мамой герцогиней Эдинбургской Софи / Фото: Associated Press

Она появилась на публике в длинном зеленом пальто с бантом, подобрав к наряду коричневую шляпу с широкими полями, клатч из змеиной кожи и обула коричневые туфли из крокодиловой кожи на каблуках. Супруга принца Эдварда дополнила лук каплевидными серьгами с прозрачными камнями, легким макияжем на лице, а волосы собрала в низкий пучок.

Герцог и герцогиня Эдинбургские в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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