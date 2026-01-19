ТСН в социальных сетях

Общество
14
1 мин

В элегантном зеленом пальто: королева Камилла посетила одно из любимых мест в Эдинбурге

Королева Камилла сегодня в Шотландии посетила одно из самых любимых мест.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Ее Величество приехала в Национальную библиотеку Эдинбурга. Не секрет, что королева обожает читать книги и всячески продвигает эту идею среди людей. Недавно она отпраздновала пятилетие существования своего книжного клуба, так что визит весьма ожидаем.

Камилла надела болотно-зеленое пальто с поясом на талии, а к воротнику пришпилила брошь в виде насекомого, ее прическа была классической, а макияж на лице едва заметный дневной. Королева улыбалась и была искренне рада присутствовать в этом прекрасном месте.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Ранее мы более детально рассказывали о нескольких королевских особах, которые очень любят читать книги и подают хороший пример своим подданным.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

14
