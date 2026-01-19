- Дата публикации
В элегантном зеленом пальто: королева Камилла посетила одно из любимых мест в Эдинбурге
Королева Камилла сегодня в Шотландии посетила одно из самых любимых мест.
Ее Величество приехала в Национальную библиотеку Эдинбурга. Не секрет, что королева обожает читать книги и всячески продвигает эту идею среди людей. Недавно она отпраздновала пятилетие существования своего книжного клуба, так что визит весьма ожидаем.
Камилла надела болотно-зеленое пальто с поясом на талии, а к воротнику пришпилила брошь в виде насекомого, ее прическа была классической, а макияж на лице едва заметный дневной. Королева улыбалась и была искренне рада присутствовать в этом прекрасном месте.
