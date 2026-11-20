Королева София / © Getty Images

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Это традиционный ежегодный благотворительный рождественский базар, который проходит во второй половине ноября.

Ее Величество является почетным председателем и постоянной гостьей этой ярмарки, средства от которой идут на помощь детям и подросткам из детских домов семейного типа.

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Королева приехала одета в удлиненный однобортный блейзер глубокого синего оттенка в крупную едва заметную клетку с классическими заостренными лацканами, под которым у нее была атласная блуза с легким перламутровым блеском и прямые классические черные брюки. Обула София черные кожаные туфли-лоферы с закрытым мыском на невысоком каблуке.

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В руках у нее была черная кожаная сумка-хобо среднего размера на коротком ремне с металлической пряжкой. На левом лацкане жакета приколота винтажная брошь с жемчугом, на шее — несколько тонких золотых цепочек с кулонами-подвесками (включая традиционный греческий крестик и оберег), на запястье — тонкий браслет с камнями, а в ушах золотые серьги-кольца.

Королева София / © Getty Images

62-летняя инфанта Елена надела удлиненный однобортный блейзер насыщенного кирпичного оттенка, рубашку с отложным воротником в мелкий цветочный принт и прямые брюки шоколадного цвета, дополненные широким коричневым кожаным ремнем с массивной прямоугольной пряжкой. На голове у нее была фетровая шляпа-федора сливово-бордового оттенка, украшенная тонким коричневым кожаным ремешком, в руках Елена держала объемную сумку. Также ее образ дополняли объемная брошь золотисто-бронзового оттенка, на шее — длинное многослойное ожерелье-цепь и тонкая золотая цепочка с небольшим кулоном, а в ушах — золотые серьги-клипсы.

Инфанта Елена / © Getty Images

Напомним, невестка королевы Софии – королева Летиция вчера также появилась на мероприятии. Она посетила танцевальный центр «Матадеро» в Мадриде, где появилась в кожаном блейзере и белой рубашке.

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