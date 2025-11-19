ТСН в социальных сетях

Общество
149
1 мин

В элегантном жакете и брюках: стильная кронпринцесса Виктория встретилась с канцлером Германии

Шведская кронпринцесса Виктория встретилась в Берлине с канцлером Фридрихом Мерцем во время своей поездки в Берлин.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Фридрих Мерц и кронпринцесса Виктория

Фридрих Мерц и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Встреча также прошла в присутствии премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона на террасе Ведомства федерального канцлера на фоне Рейхстага в Берлине. Кронпринцесса Виктория, Мерц и Кристерссон встретились, чтобы обсудить ряд вопросов, включая продолжающуюся войну России в Украине.

Виктория приехала на встречу в светлом удлиненном жакете с золотыми пуговицами, белой блузке и черных широких брюках со стрелками. Обута она была в черные туфли-лодочки на каблуках, а на плече несла черную сумку небольшого размера с золотой фурнитурой. Кронпринцесса дополнила образ золотым колье и крупными золотыми серьгами в ушах, легким макияжем и волосы собрала в свой фирменный пучок.

Фридрих Мерц и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Фридрих Мерц и кронпринцесса Виктория / © Getty Images

Днем ранее будущая королева Швеции встречалась с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и первой леди Эльке Бюденбендер на церемонии приветствия во дворце Бельвю в Берлине.

Эльке Бюденбендер, кронпринцесса Виктория и Франк-Вальтер Штайнмайер / © Getty Images

Эльке Бюденбендер, кронпринцесса Виктория и Франк-Вальтер Штайнмайер / © Getty Images

149
