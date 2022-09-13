В элегантном жакете и с новой прической: изящная Брижит Макрон в Елисейском дворце

Первая леди Франции продемонстрировала красивый образ в черно-белой гамме.
Вчера, 12 сентября, президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встречали у себя в гостях, в Елисейском дворце премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и его супругу Мареву Грабовски-Мицотакис.
Первая леди выбрала для этой встречи изысканный образ. На ней был элегантный белый жакет с черными лацканами, черный атласный топ и прямые черные брюки.
Наряд она дополнила черными замшевыми туфлями и черным клатчем.
Брижит продемонстрировала новую прическу: она сделала прикорневой объем, собрала передние пряди и закрепила их сзади.
Аутфит Макрон завершила макияжем смоки айс, золотой деликатной цепочкой и широкими кольцами.
Напомним, ранее Брижит с мужем посетила церемонию по случаю 78-летия высадки союзников в Провансе во время Второй мировой войны. Там она появилась в стильном аутфите. На ней был белый пиджак, белая рубашка и черные брюки.
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