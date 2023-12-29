В элегантном жакете и с сине-желтым платком: министр экономики Испании на мероприятии в Мадриде

Надия Кальвиньо выбрала для своего выхода красивый деловой образ.
Министр экономики, торговли и бизнеса Надия Кальвиньо приняла участие в заключительном концерте председательства Испании в ЕС в Национальной аудитории в Мадриде.
Там она предстала в деловом образе. На ней был элегантный черный жакет с золотистыми пуговицами, белый топ и прямые черные брюки с кожаным поясом и металлической пряжкой.
Шею Надия украсила шелковым сине-желтым платком с принтом, а к лацкану она прикрепила изысканную золотую брошь в виде звезд.
Аутфит политик дополнила черными туфлями на шпильках. Министер сделала укладку, макияж с розовой помадой и завершила лук элегантными серьгами.
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