В элегантном жакете и с сине-желтым платком: министр экономики Испании на мероприятии в Мадриде

Надия Кальвиньо выбрала для своего выхода красивый деловой образ.

Министр экономики, торговли и бизнеса Надия Кальвиньо приняла участие в заключительном концерте председательства Испании в ЕС в Национальной аудитории в Мадриде.

Там она предстала в деловом образе. На ней был элегантный черный жакет с золотистыми пуговицами, белый топ и прямые черные брюки с кожаным поясом и металлической пряжкой.

Надия Кальвиньо / Фото: Getty Images

Шею Надия украсила шелковым сине-желтым платком с принтом, а к лацкану она прикрепила изысканную золотую брошь в виде звезд.

Аутфит политик дополнила черными туфлями на шпильках. Министер сделала укладку, макияж с розовой помадой и завершила лук элегантными серьгами.

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