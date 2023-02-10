В элегантном жакете и с украинской лентой на груди: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе

Президент Еврокомиссии продолжает демонстрировать свою поддержку украинскому народу.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе, на котором лидеры стран-членов ЕС обсуждали вопросы, касающиеся Украины и миграции.
Фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провела совместную пресс-конференцию.
Там политик появилась в деловом аутфите. На Урсуле был элегантный светлый двубортный жакет с серебряными пуговицами, к лацкану которого она прикрепила сине-желтую ленту.
Лук глава Еврокомиссии дополнила кремовой блузкой со складками в зоне декольте, черными прямыми брюками и черными туфлями на стойких каблуках.
Аккуратная укладка, нежный макияж и серьги-гвоздики завершили образ Урсулы.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен в начале февраля с рабочим визитом посетила Киев. На брифинге с Зеленским она появилась в жакете цвета корицы.
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