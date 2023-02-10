В элегантном жакете и с украинской лентой на груди: Урсула фон дер Ляйен на саммите в Брюсселе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе, на котором лидеры стран-членов ЕС обсуждали вопросы, касающиеся Украины и миграции.

Фон дер Ляйен вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским провела совместную пресс-конференцию.

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Там политик появилась в деловом аутфите. На Урсуле был элегантный светлый двубортный жакет с серебряными пуговицами, к лацкану которого она прикрепила сине-желтую ленту.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Лук глава Еврокомиссии дополнила кремовой блузкой со складками в зоне декольте, черными прямыми брюками и черными туфлями на стойких каблуках.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Аккуратная укладка, нежный макияж и серьги-гвоздики завершили образ Урсулы.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в начале февраля с рабочим визитом посетила Киев. На брифинге с Зеленским она появилась в жакете цвета корицы.

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