В элегантной блузке и ассиметричной юбке: королева Летиция сходила на работу

Королева Летиция не торопится скорее завершить все дела и сосредоточиться на подготовке к праздникам.

Сегодня королева-консорт принимала участие в ежегодном собрании директоров институтов Сервантеса в Культурном центре Табакалера в Сан-Себастьяне.

Королева Летиция / Getty Images

Ее Величество приехала на мероприятие в черной блузке, которая в этот раз не просвечивалась под вспышками фотокамер, и которую она дополнила серой ассиметричной юбкой-миди в крупную клетку и кожаными туфлями-лодочками на каблуках. На пальце у королевы было любимое позолоченное кольцо от Karen Hallam, которое Летиции подарили дочери. Также она подчеркнула талию тонким черным поясом.

Летиция собрала волосы в низкий хвост, надела защитную маску и золотые серьги-кольца. В макияже на ее лице был сделан акцент на глаза.

Королева Летиция / Getty Images

Напомним, в выходные Летиция и ее супруг король Филипп VI приняли участие в 16-м ежегодном гала-концерте Олимпийского комитета Испании, который проходил в Мадриде. Это ежегодное мероприятие посвящено спортивным событиям года, а также личным достижениям испанских спортсменов. Королева появилась там в элегантном темно-синем костюме от бренда Nina Ricci, который был создан для коллекции весна-лето 2015 года.

Король Филипп VI и королева Летиция / Getty Images

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