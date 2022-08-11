В элегантной рубашке с принтом: Елена Зеленская дала интервью французскому каналу

Елена Зеленская дала интервью французскому каналу Lciofficiel. Она рассказала о войне в Украине, о том, как она и украинцы морально и физически выдерживают это, и о встрече с супругами Байден.

Первая леди предстала в эфире в деловом образе. На ней была элегантная рубашка цвета крем-брюле с принтом и коричневый пиджак. Аутфит Елена дополнила прической с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.

Ведущий Darius Rochebin спросил Зеленскую, боятся ли украинцы усталости жителей западных стран от войны в Украине и того, что их будет пугать рост цены на газ? На что первая леди ответила:

"Нам точно нет смысла этого бояться. Самое страшное с нами уже произошло. На месте жителей этих стран я бы боялась за себя. Забвение войны – это та индульгенция на насилие, на которую рассчитывает Россия. Как только все поставят на первое место свои цены на энергоносители или то, что не будет так тепло, как в прошлом году, Россия достигнет своей цели.

Я бы хотела напомнить зрителям в Европе, что у нас так же растут цены на энергоресурсы. Мы также не знаем, как будет с отоплением – у нас часть домов стоит без окон, и обогрев там физически невозможен. У нас тоже ковид. Но вдобавок к этому нас убивают".

Журналист также спросил ее о том, что она думает по поводу высказываний на Западе о мире любой ценой?

"По моему мнению, такое говорят люди, которые находятся не в Украине. Пацифист может быть только тот, чьей жизни не угрожает опасность. Мы в Украине не можем себе такого позволить.

Пойти на уступки захватчику будет означать, что тот, кто сильнее, имеет право нападать. Если мы это допустимо, то окажемся в мире, в котором главным является право силы. Хочет ли кто-то жить в таком мире?" – сказала Елена.

Напомним, недавно Зеленская в жакете-кимоно дала интервью японской телекомпании.

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