В элегантной шляпе и брюках-палаццо: изысканная Елена Зеленская на встрече с президентом Турции

В элегантной шляпе и брюках-палаццо: изысканная Елена Зеленская на встрече с президентом Турции

Первая леди Украины выбрала для деловой встречи красивый аутфит.

Сегодня, 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой Зеленской встречали в гостях в Мариинском парке президента Турецкой республики Реджепа Таипа Эрдогана с супругой Эмине Эрдоган, приехавших в Киев с официальным визитом.

Сначала состоялась торжественная церемония приветствия президентской четы, а затем главы государств сели за переговоры, после чего проведут совместную пресс-конференцию.

Первая леди Украины появилась на встрече в классическом двубортном черном пальто, из-под которого выглядывала светло-лимонная блузка с ажурным воротником, и в черных брюках-палаццо. Наряд она сочетала с черной обувью и элегантной черной шляпой.

Владимир и Елена Зеленские, Реджеп Тайип и Эмине Эрдоганы / Associated Press

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани / president.gov.ua

К пальто Елена прикрепила золотую флористическую брошь. Волосы ее были идеально ровно уложены, а на лице была черная защитная маска. Вишневый маникюр завершил стильный аутфит Зеленской.

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани / president.gov.ua

А первая леди Турции выбрала образ в пастельных оттенках. Она надела тыквенное пальто с бежевым воротником и манжетами, под которым на ней было бежевое пальто и тыквенное платье макси.

Владимир и Елена Зеленские, Реджеп Тайип и Эмине Эрдоганы / Associated Press

Эмине обула тыквенные ботильоны на высокой платформе и каблуке и такого же цвета головной убор. На шее у нее было ожерелье, на лице оптические очки, а на руке кольцо с огромным камнем.

Володимир і Олена Зеленські, Реджеп Таїп і Еміне Ердогани / president.gov.ua

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