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В элегантной шляпе и черном платье с вырезом: Лиз Трасс на службе в церкви

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В элегантной шляпе и черном платье с вырезом: Лиз Трасс на службе в церкви

Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Премьер-министр Великобритании почтила память покойной королевы Елизаветы II.

Сегодня, 12 сентября, в Вестминстер-холл состоялось мероприятие, на котором обе палаты парламента выразили свои соболезнования королю Чарльзу III и его супруге - королеве-консорту Камилле - в связи со смертью королевы Елизаветы II.

Мероприятие посетила и новая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она появилась там в черном платье миди с V-образным вырезом, черных колготах и замшевых туфлях на стойких каблуках.

Лиз Трасс / © Associated Press
Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Она сделала аккуратную прическу, макияж с коралловой помадой и завершила аутфит золотой цепочкой с кольцом и элегантными серьгами.

Лиз Трасс / © Associated Press
Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Выразить свои соболезнования и почтить память королевы Елизаветы II пришел и бывший премьер-министр Борис Джонсон.

Борис Джонсон / © Associated Press
Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Трасс также побывала на молитвенной службе и размышлениях о жизни королевы Елизаветы II в соборе Святого Джайлза в Эдинбурге. Там она появилась в том же платье и черной элегантной шляпке.

Лиз Трасс / © Associated Press
Лиз Трасс / Фото: Associated Press

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