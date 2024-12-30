В элегантной шляпе с цветком и жемчугах: японская принцесса Како отпраздновала юбилей

Вчера, 29 декабря, фотографы запечатлели японскую принцессу Како в автомобиле, когда она собралась ехать на встречу со своим дядей – императором Нарухито - и его супругой - императрицей Масако - в Императорский дворец в Токио.

Ехала Како к императорским супругам по случаю своего дня рождения – вчера ей исполнилось 30 лет.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Принцесса выглядела мило. На ней был наряд персикового оттенка и элегантная шляпа в тон, украшенная оранжевым цветком.

Аутфит Како дополнила нежным макияжем, жемчужными серьгами-пусетами и золотой цепочкой с жемчужинами.

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