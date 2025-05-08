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В элегантной шляпке и красном наряде: жена Риши Сунака на службе в Вестминстерском аббатстве
Акшата Мурти удачно сочетала в своем образе классические цвета – красный и черный.
Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти посетили службу благодарности в Вестминстерском аббатстве, которая состоялась в честь 80-летия Дня Победы во Второй мировой войне.
Акшата появилась там в элегантном образе. На ней был твидовый наряд длины миди с острыми лацканами, короткими рукавами и разрезом сзади на юбке.
Аутфит Мурти дополнила элегантной черной шляпой с декором, черными замшевыми туфлями на шпильках и черным кожаным клатчем. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а на руке было кольцо с бриллиантом.
Сунак был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, синий галстук и черные туфли.
Напомним, службу в Вестминстерском аббатстве посетили также принц Уильям и принцесса Кейт.