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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В элегантной шляпке и красном наряде: жена Риши Сунака на службе в Вестминстерском аббатстве

Акшата Мурти удачно сочетала в своем образе классические цвета – красный и черный.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Риши Сунак и Акшата Мурти

Риши Сунак и Акшата Мурти / © Associated Press

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти посетили службу благодарности в Вестминстерском аббатстве, которая состоялась в честь 80-летия Дня Победы во Второй мировой войне.

Акшата появилась там в элегантном образе. На ней был твидовый наряд длины миди с острыми лацканами, короткими рукавами и разрезом сзади на юбке.

Риши Сунак и Акшата Мурти / © Associated Press

Риши Сунак и Акшата Мурти / © Associated Press

Аутфит Мурти дополнила элегантной черной шляпой с декором, черными замшевыми туфлями на шпильках и черным кожаным клатчем. Уши она украсила золотыми серьгами-кольцами, а на руке было кольцо с бриллиантом.

Сунак был одет в темно-синий костюм, белую рубашку, синий галстук и черные туфли.

Напомним, службу в Вестминстерском аббатстве посетили также принц Уильям и принцесса Кейт.

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