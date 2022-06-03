В элегантной вышиванке: заместитель председателя Верховной Рады посетила мероприятие в Испании

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк посетила в четверг, 2 июня, Конгресс депутатов в Мадриде, Испания.

Украинский политик встретилась с Меричель Батет - председателем Конгресса депутатов Испании и рассказала ей о текущей ситуации в Украине. Они выступили перед СМИ, Батет выразила украинскому народу свою поддержку, а затем Меричель и Елена открыли цифровую фотовыставку "Хроника российского вторжения в Украину 2022: начало", состоящую из работ фотожурналиста Макса Левина, убитого российской армией.

"Испанцы разделяют боль и страдания украинцев. Мы восхищаемся мужеством и решимостью, с которыми они защищают свою честность и свое достоинство, принадлежащее всем европейцам", - сказала Батет в своей речи.

El pueblo español comparte el dolor y el sufrimiento de las y los ucranianos; admiramos el coraje y la determinación con el que están defendiendo su integridad y su dignidad, que es la de todos los europeos.



España se siente al lado de Ucrania. #España se siente #Ucrania. pic.twitter.com/Jav8R0uTHu — Meritxell Batet (@meritxell_batet) June 2, 2022

На мероприятии госпожа Кондратюк появилась в красивой вышиванке нежного оттенка. Ворот блузы был оформлен небольшими оборками, а рукава украшала вышивка голубыми нитями.

Елена Кондратюк / Фото: Getty Images

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