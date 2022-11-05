В элегантных костюмах и жемчужных украшениях: японские принцессы Айко и Како сходили на музыкальное шоу

Японские принцессы Айко и Како посетили представление древней японской придворной музыки "гагака" в Императорском дворце в Токио.

Айко выбрала для своего выхода белоснежный костюм, состоявший из платья-футляра и жакета с вырезом. Аутфит она дополнила жемчужным ожерельем и жемчужными серьгами-пусетами. Волосы принцесса собрала в хвост и надела на лицо защитную маску.

Принцессы Айко и Како / Фото: Getty Images

А принцесса Како была одета в красный наряд, состоявший из платья и элегантного жакета с пуговицами в виде цветов. Како также дополнила свой лук жемчужными украшениями и защитной маской. Волосы она уложила в легкие локоны.

Принцессы Айко и Како / Фото: Getty Images

К слову, принцессы Айко и Како являются двоюридными сестрами. Айко – дочь японского императора Нарухито и императрицы Масако. Како – дочь брата императора Нарухито – наследного принца Акисино (Фумихито) и его жены принцессы Кико.

Напомним, принцесса Како в гранатовом платье посетила церемонию открытия национального конкурса с языка жестов среди средних школ в городе Курайосе.

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