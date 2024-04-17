В элегантных костюмах: королеву Летицию и короля Филиппа запечатлели в аэропорту

Испанскую королевскую чету запечатлели в аэропорту. Король Филипп VI появился там в сером костюме, светло-голубой рубашке и с цветочным галстуком и обут в кожаные туфли. Его супруга Летиция выбрала элегантный черный костюм от Boss под который надела белый топ и обула новые туфли на каблуке от Massimo Dutti.

У королевы были распущены волосы, в ушах сверкали тройные серьги-колечки от розового золота Gold&Roses, а на пальце кольцо Coreterno. Волосы Летиции были распущены и зачесаны по пробору, а на лице легкий дневной макияж.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

У королевской четы буде два официальных дня визита в Нидерланды. Мы увидим их в компании короля Виллема-Александра и королевы Максимы.

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