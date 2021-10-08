В элегантных образах и с французским маникюром: королева София вышла в свет

В элегантных образах и с французским маникюром: королева София вышла в свет

У мамы короля Испании - королевы Софии - очень насыщенный рабочий график.

82-летняя королева вчера посетила встречу в Международном кружке Высшей музыкальной школы имени королевы Софии в Мадриде.

В этот день она надела элегантный синий костюм, состоявший из короткого жакета, под которым была салатовая блузка, и юбки длины до колен. В руках у нее была маленькая черная сумка на короткой ручке, образ дополняла синяя маска на лице, несколько украшений на шее и брошка на воротнике ее жакета. У Софии был аккуратная французский маникюр, легкий макияж и красивая прическа.

Королева София / Getty Images

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Вечером Ее Величество посетила концерт, посвященный открытию сезона Высшей музыкальной школы Reina Sofia в Королевском театре в Мадриде. Для вечернего выхода София выбрала бежевую блузку с длинными рукавами, поверх которой надела черный кружевной наряд. Вечерний аутфит королевы также дополняла маленькая сумка, ожерелье на шее и серьги-висюльки с камнями в ушах.

Королева София / Getty Images

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