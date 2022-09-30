В элегантных серьгах и жакете цвета овсянки: Елена Зеленская во время видеосвязи

Первая леди Украины онлайн приняла участие в презентации книжной инициативы для детей.
Елена Зеленская представила книжный проект Better Time Stories. Благодаря ему украинские дети – вынужденные переселенцы, которые находятся в Европе, смогут получить набор из пяти иллюстрированных книг с аудиоверсиями в оригинале и переводе (на украинском и языке страны пребывания).
Кроме того, есть возможность записи индивидуальной аудиоверсии для каждого ребенка его отцом или другими родственниками, которые остались в Украине.
Эта инициатива реализуется в четырех странах: Нидерландах Австрии, Германии и Бельгии.
"Ценность проекта в том, что семьи, которые разделила война, давно не видевшиеся и скучающие друг за другом, благодаря книге и родному голосу могут стать ближе. Ценность в том, чтобы снова почувствовать близкого человека рядом, и в том, что проект сближает культуры, ведь в нем все книги двуязычные – на украинском и немецком или голландском языках", — сказала Елена.
Набор из пяти изданий, отобранный Украинским институтом книги, будет распространяться как подарок в Нидерландах, Германии, Бельгии, Австрии. Его может заказать любой, указав только почтовый адрес ребенка из Украины. В набор, кроме пяти печатных двуязычных книг, входит специальный стикер, отсканировав который можно получить доступ к аудиоверсиям на двух языках и записать собственный.
Патронесами проекта стали Елена Зеленская, первая леди Германии Эльке Бюденбендер и первая леди Австрии Дорис Шмидауэр.
Международная презентация прошла в Гааге (Нидерланды).
Елена приобщилась к презентации через видеосвязь. Фотография она опубликовала в Instagram.
"Очень хочу, чтобы, вспоминая свое детство, современные дети вспоминали не только и не столько испытания или воздушные тревоги, а именно эти моменты семейного единства, несмотря на все", — добавила первая леди Украины.
Во время онлайн-разговора Зеленская продемонстрировала хороший образ. На ней была темно-зеленая блузка с галстуком-бантом и жакет цвета овсянки.
Волосы Елена собрала в аккуратную прическу, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши элегантными серебряными серьгами с позолотой от украинского бренда Poche Jewelry из коллекции Playground.
Напомним, Зеленская в костюме с флористической вышивкой появилась в эфире утреннего шоу Good Morning America.
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