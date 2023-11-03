В элегантном костюме, шляпе и жемчугах: императрица Масако на осенней вечеринке в саду

Императорские супруги Японии организовали вечеринку в саду, на которую пригласили много гостей.

Японский император Нарухито и императрица Масако организовали осеннюю вечеринку в императорском саду Токио.

Для мероприятия Масако выбрала элегантный образ. На ней был костюм горчично-оливкового цвета, состоявший из платья миди и приталенного жакета с вышивкой на воротнике и манжетах.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Аутфит императрица дополнила шляпой с атласной лентой в тон, клатчем и белыми туфлями на удобных каблуках. В руках она также держала белые перчатки.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Getty Images

Масако надела на лицо белую защитную маску и украсила уши жемчужными серьгами-пусетами.

Нарухито был одет в черный смокинг, белую рубашку, серый жилет, светлый галстук и серые полосатые брюки.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Императорские супруги встречали гостей и мило с ними говорили.

Император Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Напомним, ранее императрица Масако в костюме бананового цвета и элегантной шляпе посетила культурный фестиваль.

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