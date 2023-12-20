В элегантном пальто и сапогах на каблуках: 86-летняя королева Соня появилась на публике

86-летняя супруга короля Норвегии Харальда V редко, но все же появляется на публичных мероприятиях.

Королева Соня прибыла сегодня в организацию Aktivitethuset Nordstand в Оскло. Для выхода на публику Ее Величество выбрала классическое песочно-бежевое пальто с поясом. На ней были обуты высокие замшевые сапоги на каблуках, а на плече висела тканевая сумка на тонком ремешке.

Соня надела крупные серьги-клипсы с камнями, золотой браслет на запястье и несколько колец на пальцы. Ее Величество собрала волосы в прическу, а в макияже лишь немного подчеркнула глаза и губы.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы рассматривали образ королевы Сони в розовом платье. В таком неожиданном аутфите она приезжала на банкет после вручения Нобелевской премии мира.

Норвежская королевская семья на Нобелевской премии мира / Фото: Getty Images

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