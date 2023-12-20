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В элегатном костюме и с крокодиловым клатчем: королева Матильда сходила на выставку

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
210
Время на прочтение
1 мин
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В элегатном костюме и с крокодиловым клатчем: королева Матильда сходила на выставку

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Бельгийская королева продемонстрировала на публике новый красивый образ.

Королева Бельгии Матильда посетила на днях выставку Дирика Баута в M-Museum в Левене. В этот раз королева надела костюм от своего любимого бренда Natan Couture, который дополнила клатчем цвета бордо из кожи крокодила от Norasbags и красными туфлями-лодочками из замши.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

У королевы была ее классическая прическа, легкий макияж на лице, также она надела серьги Christine Bekaert Jewelry, свой любимый золотой браслет, часы на запястье и кольцо с сапфиром на пальце. Матильда улыбалась и выглядела элегантно в этот день.

Королева Матильда / © Getty Images
Королева Матильда / Фото: Getty Images

Напомним, недавно бельгийская королевская семья показала, как выглядит их рождественская открытка 2023 года. На ней запечатлен сам король и вся его семья.

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Дата публикации
Просмотры
210
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