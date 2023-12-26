В элегатном пальто и с ободком на голове: Зара Тиндалл сходила на рождественскую службу с семьей

Традиционно ее возглавляет монарх и для короля Чарльза III это Рождество стало уже вторым, где он главенствует. Вся семья вчера собралась на службе в церкви Святой Марии Магладины. Присутствовала и семья племянницы короля – Зары Тиндалл.

Сара Йоркская и Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Дочь принцессы Анны была в темно-зеленом пальто с поясом на талии и обута в высокие замшевые сапоги на каблуках черного цвета. В руках у Зары была маленькая сумка на короткой ручке, а на голове золотой ободок с бантом. Она дополнила свой образ золотыми серьгами-колечками и сделала красивый дневной макияж, немного подчеркнув глаза и розовым блеском губы.

Зара Тиндалл с мужем Майком и дочерью Леной / Фото: Getty Images

Майк Тиндалл был в темно-синем костюме, белой рубашке и синем галстуке с принтом лошадей, а обут в черные замшевые туфли. Супруги взяли с собой на службу дочерей – старшую Мию и младшую Лену. Младшая дочь пары была в песочно-бежевом пальто, синих колготах и обута в черные ботинки.

Напомним, в этом году службу впервые за 30 лет посетила Сара Йоркская.

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