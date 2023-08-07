В эспадрильях и платье с люрексом: испанская принцесса София у ресторана в Пальме-де-Майорке

Дочь королевы Летиции надела на семейный обед красивый наряд с принтом.

Испанская монаршая семья сходила на обед в один из ресторанов в Пальме-де-Майорке.

Там были королева Летиция, король Филипп VI, королева София, принцесса Греческая и Датская Ирене и принцессы Леонор и София.

Испанская монаршая семья / Фото: Getty Images

Рассмотрим образ, который выбрала для похода в ресторан принцесса София. На ней было миди-платье с принтом, люрексом, вырезом и короткими рукавами от бренда Babbaki.

Лук София дополнила бежевыми эспадрильями на танкетке от бренда Macarena. Свой аутфит принцесса дополнила прической с плетением.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Напомним, а принцесса Леонор надела оливковое платье с флористическим принтом, V-образным вырезом и молочные эспадрильи на танкетке от бренда Mint&rose.

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